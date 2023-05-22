В ООН заявили, что не располагают информацией о ситуации с ДРГ в Белгородской области
«Я слышу об этом в первый раз», — цитирует его ТАСС.
Соответствующим образом Дюжаррик ответил на просьбу прокомментировать действия диверсантов в российском регионе.
«Я не слышал ничего об этом инциденте. Позвольте мне изучить, о чём идёт речь, и в случае необходимости я отреагирую», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район Белгородской области восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.
Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.