В ООН заявили, что не располагают информацией о ситуации с ДРГ в Белгородской области

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он ничего не знает о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область.

«Я слышу об этом в первый раз», — цитирует его ТАСС.

Соответствующим образом Дюжаррик ответил на просьбу прокомментировать действия диверсантов в российском регионе.

«Я не слышал ничего об этом инциденте. Позвольте мне изучить, о чём идёт речь, и в случае необходимости я отреагирую», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район Белгородской области восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.