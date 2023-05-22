Губернатор заявил о готовности ПВР для населения в Белгородской области
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«Все, кто покинул территорию в Грайворонском округе, обращайтесь к главам органов местного самоуправления, там, где вы находитесь», — сказал он в ходе прямого эфира в сети «ВКонтакте».
Гладков подчеркнул, что представители местных властей помогут жителям с размещением и питанием.
В результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.
Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.