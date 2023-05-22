Губернатор заявил о готовности ПВР для населения в Белгородской области

Пункты временного размещения (ПВР) для жителей, покинувших ранее Грайворонский округ Белгородской области, подготовлены. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Все, кто покинул территорию в Грайворонском округе, обращайтесь к главам органов местного самоуправления, там, где вы находитесь», — сказал он в ходе прямого эфира в сети «ВКонтакте».

Гладков подчеркнул, что представители местных властей помогут жителям с размещением и питанием.

В результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.