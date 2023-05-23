Госдеп про атаку ДРГ Украины в Белгородской области: США не поощряют удары внутри России

Представитель Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал атаку ДРГ Украины на территории Белгородской области.

«Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов внутри России и мы давали чётко это понять. Но мы также говорили, что за Украиной (принятие решений. — RT), как вести эту войну», — цитирует его РИА Новости.

По его словам Госдепартамент в курсе сообщений об использовании оружия США боевиками ДРГ, но Вашингтон «скептически» настроен относительно объективности данной информации.

Ранее сообщалось, что 13 человек пострадали в Белгородской области из-за атаки украинской диверсионно-разведывательной группы.

В данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.