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Гладков заявил о возвращении домой жителей обстрелянных поселений Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жители ряда обстрелянных боевиками ВСУ сёл региона, эвакуированных накануне, вернулись домой.

«Грайворон и Головчино — жители вернулись в свои дома. А жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки вернём централизованно в ближайшее время», — написал он в Telegram.

Он также добавил, что несколько часов назад посетил сёла Гора-Подол, Глотово и Козинка, откуда вывезли большую часть жителей. Гладков поговорил там с теми, кто категорически отказался уезжать.

«В основном люди, конечно, преклонного возраста. Предложил съездить в больницу, но сказали: хозяйство, квартиры, всё хорошо. Не согласились», — указал губернатор.

По его словам, решившим не уезжать уже подвозили продукты питания.

Ранее Гладков заявил, что житель села Козинка погиб в результате действий украинских боевиков из диверсионно-разведывательной группы. Также ранения получили 13 гражданских.

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