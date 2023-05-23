«Были заблокированы и разгромлены»: МО РФ сообщило об уничтожении более 70 украинских террористов в Белгородской области

Авиация, артиллерия и подразделения Западного военного округа Вооружённых сил РФ заблокировали и разгромили украинских националистов, которые вторглись на территорию России после обстрела КПП «Козинка» и ряда гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, остатки боевиков были отброшены на территорию Украины и ликвидированы. Всего были уничтожены 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Более 70 бойцов украинского националистического формирования были уничтожены российскими войсками в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что киевский режим, потерпев поражение в Артёмовске, перешёл к реализации террористических акций против мирного населения. По данным МО РФ, 22 мая подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию России после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка», а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области.

«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации», — заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

По данным Минобороны РФ, уничтожены более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 70 украинских террористов в Белгородской области

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против России.

«Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются — продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

При этом Следственный комитет РФ по факту нападений ВСУ на населённые пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям: «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ».

Ситуация в зоне СВО

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также сообщил, что в зоне проведения СВО российские военные продолжают уничтожать силы ВСУ.

Так, на Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» уничтожены более 65 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении уничтожены два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ.

При этом в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск в течение суток уничтожены до 375 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

В результате ударов авиации и огня артиллерии группировки войск «Восток» ВСУ потеряли более 150 украинских военнослужащих, три пикапа и одну гаубицу «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены свыше 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Помимо этого, в ДНР поражён пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ и уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».