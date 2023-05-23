Минобороны: авиация и артиллерия России поразили пункт управления ВСУ

Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили пункт управления бригады ВСУ.

«В районе населённого пункта Торецк Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ», — говорится в сводке Минобороны России.

Также сообщается, что за минувшие сутки ВС России уничтожили до 375 украинских военных на Донецком направлении.

22 мая стало известно, что подразделения группировки войск «Юг» уничтожили два склада боеприпасов Вооружённых сил Украины в районе Андреевки.