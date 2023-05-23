За минувшие сутки ВС России уничтожили до 375 украинских военных на Донецком направлении.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск в течение суток уничтожено до 375 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также было уничтожено два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Министерство обороны России ранее сообщило о ночном ударе по объектам Вооружённых сил Украины на аэродроме Днепр.