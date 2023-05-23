ВС России уничтожили до 375 украинских военных на Донецком направлении
- AP
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск в течение суток уничтожено до 375 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Также было уничтожено два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Министерство обороны России ранее сообщило о ночном ударе по объектам Вооружённых сил Украины на аэродроме Днепр.