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ВС России уничтожили до 375 украинских военных на Донецком направлении

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За минувшие сутки ВС России уничтожили до 375 украинских военных на Донецком направлении.
ВС России уничтожили до 375 украинских военных на Донецком направлении
  • AP

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск в течение суток уничтожено до 375 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также было уничтожено два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Министерство обороны России ранее сообщило о ночном ударе по объектам Вооружённых сил Украины на аэродроме Днепр.

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