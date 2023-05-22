Российская армия уничтожила два склада ВСУ с боеприпасами в районе Андреевки
Об этом, как сообщает ТАСС, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ в Андреевке и 54-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
Астафьев добавил, что также был нанесён огневой удар по пункту временной дислокации национального батальона ВСУ «Правый сектор»* в районе населённого пункта Новгородское.
Ранее ВС России уничтожили пять украинских наблюдательных постов на Купянском направлении.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).