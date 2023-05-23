«Украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны»: в Кремле оценили ситуацию в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе продолжается зачистка территории после проникновения украинской ДРГ. В Кремле выразили глубокую обеспокоенность в связи с произошедшим. При этом, по данным властей, за минувшие сутки в ходе обстрелов со стороны ВСУ пострадали 12 мирных жителей Грайворонского городского округа Белгородской области. СК по факту нападения на населённые пункты региона возбудил уголовное дело по шести статьям, среди которых «Террористический акт», «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 23 мая рассказал о ситуации в регионе, куда накануне проникла украинская диверсионно-разведывательная группа.

«Зачистка территории от последствий продолжается», — подчеркнул Гладков.

Накануне в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции. При этом были эвакуированы жители девяти населённых пунктов: Грайворон, Новостроевка, Горьковский, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Сподарюшено.

Кроме того, глава Белгородской области сообщил, что 22 мая в результате обстрелов ВСУ пострадали 12 жителей Грайворонского городского округа.

«По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трёх машинах. Свет сейчас отсутствует в 14 населённых пунктах, к восстановительным работам приступим, когда позволит оперативная обстановка», — пояснил он.

Также Гладков отметил, что Белгородский район был обстрелян 15 раз. Так, в селе Никольское был сбит беспилотник, а по селу Журавлёвка работала артиллерия, было выпущено 14 снарядов.

Шебекинский городской округ обстреляли 25 раз: восемь снарядов было выпущено по селу Терезовка, десять— по селу Середа. По Новой Таволжанке дважды работала артиллерия, а также было сброшено взрывное устройство с беспилотника.

«В Шебекине зафиксированы два прилёта из миномёта по пограничному пункту пропуска, и взрывное устройство было сброшено с БПЛА на участке автодорожной развязки, пострадавших и разрушений нет», — отметил губернатор.

По селу Старый Хутор Валуйского городского округа было выпущено пять снарядов из миномётных орудий.

В Борисовском районе под миномётный обстрел попал хутор Лозовая Рудка. Также на этот населённый пункт с беспилотников были сброшены два взрывных устройства. «Пострадавших нет, есть повреждения административного здания и одного частного домовладения — пробиты кровли», — добавил Гладков.

RT поговорил с жителем Грайворона по имени Дмитрий. Мужчина рассказал, что обстановка в населённом пункте более-менее спокойная.

«Слышим только, как работает наша и их артиллерия. Но в сам город ничего не прилетает, где-то на границе бахает. Видимо, их (диверсантов. — RT) всё-таки вытеснили за границу. Нас ведь от границы всего несколько километров отделяет. Вчера вечером мы слышали стрелковое оружие, думали, что это бои, потом оказалось, что это наши сбивали украинские беспилотники. Сегодня уже всё спокойнее гораздо, только звуки артиллерии», — сказал собеседник RT.

Комментарий Кремля

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ситуация, произошедшая накануне в Белгородской области, «вызывает глубокую обеспокоенность».

«Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он также отметил, что Владимир Путин не будет проводить специальное совещание Совбеза РФ в связи с проникновением украинской ДРГ в Белгородскую область.

Накануне Песков сообщал, что Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили Владимиру Путину о проникновении диверсантов. По его словам, приняты меры по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой ДРГ.

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«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска», — говорил он.

Уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по шести статьям по факту нападения на населённые пункты Белгородской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное производство начато по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ: «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ».

По данным следствия, утром 22 мая представители украинских вооружённых формирований напали на Грайворонский район Белгородской области. Так, миномётному и артиллерийскому обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры. В результате ранения получили несколько гражданских лиц.