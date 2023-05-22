Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Белгородской области введён режим контртеррористической операции

Короткая ссылка
В Белгородской области введён правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгородской области введён режим контртеррористической операции
  • © РИА Новости / Владимир Корнев

«Начиная с проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», — заявил он.

Это сделано в целях обеспечения безопасности граждан, подчеркнул Гладков.

22 мая губернатор заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.  Российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Источник RT заявил, что силовики уничтожили несколько единиц техники ДРГ ВСУ в Грайворонском районе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить