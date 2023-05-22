В Белгородской области введён режим контртеррористической операции

В Белгородской области введён правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Начиная с проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», — заявил он.

Это сделано в целях обеспечения безопасности граждан, подчеркнул Гладков.

22 мая губернатор заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Источник RT заявил, что силовики уничтожили несколько единиц техники ДРГ ВСУ в Грайворонском районе.