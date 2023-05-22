В Белгородской области введён режим контртеррористической операции
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«Начиная с проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», — заявил он.
Это сделано в целях обеспечения безопасности граждан, подчеркнул Гладков.
22 мая губернатор заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника.
Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Источник RT заявил, что силовики уничтожили несколько единиц техники ДРГ ВСУ в Грайворонском районе.