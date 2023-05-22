Последние звонки для школьников Белгородской области пройдут в дистанционном формате

Последние звонки для школьников Белгородской области пройдут 23 мая в дистанционном формате, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Завтра последние звонки пройдут только в дистанционном формате. Я надеюсь, что все родители и все дети понимают, что сделать по-другому на сегодняшний день невозможно», — сказал он в видеообращении после того, как в регионе был введён режим контртеррористической операции.

В результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.

В Кремле отметили, что Киев пытается диверсией в Белгородской области отвлечь внимание от потери Артёмовска.