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Песков: Киев пытается диверсией в Белгородской области отвлечь внимание от Артёмовска

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается диверсией в Белгородской области отвлечь внимание от потери Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Песков: Киев пытается диверсией в Белгородской области отвлечь внимание от Артёмовска
  • © РИА Новости / Таисия Лисковец

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область.

В Кремле сообщили, что российские силовики ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. 

Источник RT заявил, что силовики уничтожили несколько единиц техники ДРГ ВСУ в Грайворонском районе.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР. 

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