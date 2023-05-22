Песков: Киев пытается диверсией в Белгородской области отвлечь внимание от Артёмовска

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается диверсией в Белгородской области отвлечь внимание от потери Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область.

В Кремле сообщили, что российские силовики ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Источник RT заявил, что силовики уничтожили несколько единиц техники ДРГ ВСУ в Грайворонском районе.

21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР.