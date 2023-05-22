Песков: Киев пытается диверсией в Белгородской области отвлечь внимание от Артёмовска
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«Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска», — сказал представитель Кремля.
Также Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область.
В Кремле сообщили, что российские силовики ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области.
22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Источник RT заявил, что силовики уничтожили несколько единиц техники ДРГ ВСУ в Грайворонском районе.
21 мая Министерство обороны России заявило о завершении освобождения города Артёмовска в ДНР.