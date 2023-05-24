МО: после теракта на «Северных потоках» ВС России осуществляют охрану подобных объектов
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«После террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» Вооружёнными силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов», — заявили в Минобороны России.
26 сентября 2022 года компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».
18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.