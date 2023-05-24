МО: после теракта на «Северных потоках» ВС России осуществляют охрану подобных объектов

После теракта на «Северных потоках», совершённого 26 сентября прошлого года, ВС России осуществляют охрану подобных объектов.

«После террористического акта 26 сентября 2022 года на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» Вооружёнными силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов», — заявили в Минобороны России.

26 сентября 2022 года компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.