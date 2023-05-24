Минобороны: киевский режим попытался атаковать российский корабль в 140 км от Босфора

Киевский режим 24 мая попытался атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота России, все беспилотники уничтожены огнём в 140 км от пролива Босфор.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Нападение произошло в 05:30, когда корабль выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

«Все катера противника уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. Корабль «Иван Хурс» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», — сказано в сообщении.

Ведомство также заявило, что после теракта на «Северных потоках», совершённого 26 сентября прошлого года, ВС России осуществляют охрану подобных объектов.