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МО России показало видео подрыва беспилотника ВСУ, атаковавшего корабль «Иван Хурс»

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Министерство обороны России показало видео атаки украинских надводных беспилотников на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота недалеко от Босфора.
МО России показало видео подрыва беспилотника ВСУ, атаковавшего корабль «Иван Хурс»
  • © Министерство обороны РФ

На видео показано уничтожение одного из быстроходных катеров ВСУ из вооружения российского корабля. После того, как в беспилотник попадает снаряд, он взрывается.

Киевский режим 24 мая попытался атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота России, все беспилотники уничтожены огнём в 140 км от пролива Босфор.

Нападение произошло в 05:30, когда корабль выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

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