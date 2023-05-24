МО России показало видео подрыва беспилотника ВСУ, атаковавшего корабль «Иван Хурс»
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На видео показано уничтожение одного из быстроходных катеров ВСУ из вооружения российского корабля. После того, как в беспилотник попадает снаряд, он взрывается.
Киевский режим 24 мая попытался атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота России, все беспилотники уничтожены огнём в 140 км от пролива Босфор.
Нападение произошло в 05:30, когда корабль выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».