МО России показало видео подрыва беспилотника ВСУ, атаковавшего корабль «Иван Хурс»

Министерство обороны России показало видео атаки украинских надводных беспилотников на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота недалеко от Босфора.

На видео показано уничтожение одного из быстроходных катеров ВСУ из вооружения российского корабля. После того, как в беспилотник попадает снаряд, он взрывается.

Киевский режим 24 мая попытался атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота России, все беспилотники уничтожены огнём в 140 км от пролива Босфор.

Нападение произошло в 05:30, когда корабль выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».