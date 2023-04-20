В Пентагоне сообщили, что США продолжают разведывательные полёты над Чёрным морем

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Военные США продолжают активные разведывательные полёты над Чёрным морем, не намерены от них отказываться. Об этом сообщили в европейском командовании Пентагона.
В Пентагоне сообщили, что США продолжают разведывательные полёты над Чёрным морем
  • AP
  • © Alex Brandon

«Летательные аппараты разведки и наблюдения ВВС США продолжают активные операции в международном воздушном пространстве над Чёрным морем», — приводит РИА Новости слова представителя американского Минобороны.

Представитель Пентагона добавил, что такие полёты будут продолжаться в соответствии с международными правилами.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что Чёрное море должно стать демилитаризированными внутренними водами НАТО.

Также сообщалось, что Соединённые Штаты прекратили полёты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Чёрным морем из-за инцидента с другим американским дроном Reaper.

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