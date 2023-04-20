РИА Новости: США прекратили полёты стратегических БПЛА Global Hawk над Чёрным морем

Соединённые Штаты прекратили полёты своих стратегических беспилотников Global Hawk над Чёрным морем из-за инцидента с другим американским дроном Reaper.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24, проанализированные РИА Новости.

Отмечается, что последний раз Global Hawk США выполнил полёт над акваторией Чёрного моря напротив берегов Крыма 21 марта.

С тех пор стратегические американские беспилотники, базирующиеся на Сицилии, не заходили в воздушное пространство над Чёрным морем.

При этом уточняется, что весь предыдущий период, с самого начала специальной военной операции, они совершали в среднем восемь-десять разведывательных полётов в месяц над акваторией моря напротив Крыма.

17 марта сообщалось, что США изменили маршруты полётов своих беспилотников после инцидента с MQ-9 Reaper, который упал в Чёрное море.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщило, что США 17 марта возобновили полёты беспилотников над Чёрным морем.