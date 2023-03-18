Reuters: США возобновили полёты БПЛА над Чёрным морем

США 17 марта возобновили полёты беспилотников над Чёрным морем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Отмечается, что полёт в регион совершил БПЛА RQ-4 Global Hawk.

Один из чиновников заявил, что данный полёт был первым после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США.

В министерстве уточнили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.