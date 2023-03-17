РИА Новости: США изменили маршруты полётов беспилотников после инцидента в Чёрном море

США изменили маршруты полётов своих беспилотников после инцидента с MQ-9 Reaper, который упал в Чёрное море.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar24.

Отмечается, что стратегические беспилотные летательные аппараты Global Hawk обычно проходят на расстоянии 80—100 км от самой южной точки Крыма.

Однако сегодня беспилотник прошёл на удалении от полуострова в 150 км.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США.

В министерстве уточнили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.