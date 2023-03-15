Военный эксперт Кнутов прокомментировал инцидент с американским беспилотником
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«Он находился в зоне, позволяющей вести разведку в отношении Крыма и наших войск, находящихся в зоне специальной военной операции», — заявил Кнутов в беседе с телеканалом «Звезда».
Он отметил, что этот БПЛА оборудуется камерами высокого разрешения, с помощью которых можно вести съёмку военных объектов.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США.
В министерстве уточнили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.