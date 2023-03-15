Военный эксперт Кнутов прокомментировал инцидент с американским беспилотником

Военный эксперт Юрий Кнутов высказался о ситуации вокруг инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper.

«Он находился в зоне, позволяющей вести разведку в отношении Крыма и наших войск, находящихся в зоне специальной военной операции», — заявил Кнутов в беседе с телеканалом «Звезда».

Он отметил, что этот БПЛА оборудуется камерами высокого разрешения, с помощью которых можно вести съёмку военных объектов.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США.

В министерстве уточнили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.