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Путин: Украина в ходе контрнаступления потеряла 160 танков, Россия — 54

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Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с военными корреспондентами заявил, что Украина в ходе контрнаступления потеряла 160 танков.
Путин: Украина в ходе контрнаступления потеряла 160 танков, Россия — 54
  • РИА Новости

По его словам, Россия потеряла 54 танка, часть из них подлежит восстановлению и ремонту.

Он также добавил, что украинские военные потеряли, по подсчётам, 25—30% поставленной из-за рубежа техники.

RT ведёт трансляцию.

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