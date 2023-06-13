Путин: Украина в ходе контрнаступления потеряла 160 танков, Россия — 54
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с военными корреспондентами заявил, что Украина в ходе контрнаступления потеряла 160 танков.
- РИА Новости
По его словам, Россия потеряла 54 танка, часть из них подлежит восстановлению и ремонту.
Он также добавил, что украинские военные потеряли, по подсчётам, 25—30% поставленной из-за рубежа техники.
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