«Нанесли групповые удары»: ВКС России поразили места сосредоточения оперативных резервов ВСУ

ВКС России нанесли групповые удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, все назначенные объекты были поражены. Наряду с этим российские войска отразили попытки атак ВСУ на Южно-Донецком направлении.

В ночь на 13 июня Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

Также в ведомстве сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 114 районах.

В свою очередь, средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях было сбито шесть украинских беспилотников.

Накануне Вооружённые силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ.

Пресечение попыток наступления ВСУ

Согласно данным Минобороны РФ, подразделения ВСУ в течение прошедших суток продолжали попытки ведения наступательных действий в районе Артёмовска и в целом на Южно-Донецком направлении.

Бойцы Южной группировки войск, дислоцированные южнее Артёмовска, отразили две атаки украинских военных в направлении населённого пункта Клещеевка и не допустили «вклинения противника в российскую оборону». Потери ВСУ составили до 350 солдат, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

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Возле населённого пункта Макаровка (ДНР) в течение суток были отражены три атаки украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами.

«Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии все атаки отражены. Из десяти бронетранспортёров ВСУ, задействованных в атаках, восемь были уничтожены», — пояснил официальный представитель МО РФ.

Кроме того, в районе населённого пункта Ровнополь (ДНР) успешно отражены две атаки ВСУ, в результате поражены два украинских танка и три боевые бронемашины.

При отражении атаки неподалёку от Пречистовки (ДНР) была уничтожена большая часть личного состава ротной тактической группы ВСУ и четыре БМП. Общие потери войск киевского режима в данных районах за сутки составили до 275 украинских военнослужащих, уничтожено четыре танка, 15 боевых бронированных машин, восемь автомобилей и гаубица «Мста-Б».

Киевский режим бросил в наступление на Времевском выступе подразделения, наспех сформированные из остатков военнослужащих бригад ВСУ, ранее понёсших большие потери.

Ситуация на направлениях СВО

В Минобороны РФ рассказали о ситуации на линии соприкосновения.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка (Харьковская область) и Розовка (ЛНР). Также в районе Тимковки (Харьковская область) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки противник потерял более 35 военных, один бронетранспортёр, пикап и гаубицу Д-20.

Как сообщили в МО РФ, на Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразила подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Белогоровка (ЛНР), а также возле Серебрянского лесничества. Потери ВСУ за сутки составили до 60 солдат, уничтожено две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».