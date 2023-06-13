Трофеи военнослужащих группировки «Восток»: МО РФ сообщило о захвате немецких танков Leopard и американских БМП Bradley

Военнослужащие подразделений группировки «Восток» захватили в ходе боёв на Запорожском направлении немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley производства США. Как отметили в Минобороны РФ, ряд боевых машин был оставлен украинскими экипажами с работающими двигателями.

Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры с трофейной техникой ВСУ на Запорожском направлении.

Военнослужащие подразделений группировки «Восток» осматривают захваченные в бою немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley производства США.

«Некоторые боевые машины — с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», — отметили в пресс-службе Минобороны России.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщал, что российскими военными сорвана попытка ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» также рассказал, что военные киевского режима понесли большие потери на Васильевском и Ореховско-Пологовском направлениях.

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В пятницу, 9 июня, Владимир Путин заявил о начале украинского наступления в зоне СВО. По его словам, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков и не достигли поставленных задач, но понесли при этом значительные потери. «Я сейчас не буду воспроизводить эти цифры, но они впечатляют», — подчёркивал российский лидер.

С начала наступления ВСУ потеряли, согласно данным Минобороны РФ, 18 танков Leopard.

Во вторник, 6 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об уничтожении восьми танков Leopard, 8 июня стало известно, что ВСУ потеряли ещё три немецких танка, 10 июня в Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырёх танков Leopard, а на следующий день ВСУ лишились 11 танков, в том числе трёх Leopard.

Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, Берлин не может заменить каждый выведенный из строя российскими войсками в зоне СВО танк Leopard. По его словам, война состоит из потерь. При этом Германия намерена нарастить поставки отремонтированных танков Leopard 1A5.

«До конца года их будет более 100», — цитирует его ТАСС.

Комментарий насчёт уязвимости произведённых Германией танков сделал американский миллиардер Илон Маск.

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«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — отметил он, подчеркнув, что подобную технику необходимо поставлять в больших объёмах либо не поставлять вообще.

Согласно данным телеканала CNN, сославшегося на аналитический портал Oryx, украинские войска в ходе наступления уже потеряли 16 из 109 БМП Bradley. Это 15% от общего числа бронемашин, поставленных США. При этом всего с февраля 2022 года ВСУ потеряли по меньшей мере 3,6 тыс. единиц боевой техники.

«Запад будет стараться поставлять всё больше и больше техники»

Поставляемая Западом военная техника является основным фактором продолжения военных действий на Украине, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Нет никаких причин думать, что Запад перестанет поставлять Украине технику. Я думаю, что, наоборот, они будут стараться поставлять всё больше и больше. Но эта техника не сможет определить какое-нибудь преимущество для Украины», — заявил собеседник RT.

При этом, комментируя опубликованные Минобороны РФ кадры, он отметил, что поставленная Западом бронетехника при малейшей угрозе бросается на поле боя, машины становятся трофеями российских военных или уничтожаются.

В свою очередь, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что Украина просто превратилась в орудие Запада для войны с Россией, поэтому киевскому режиму поставляют технику, но не в тех объёмах, которые нужны.

«Западная техника, бесспорно, затягивает конфликт. К тому же киевский режим бросает в бой людей без должного обеспечения. Украина не может добиться успеха, несмотря на то что её гонят в шею. А США надо отчитаться перед своим населением, что $40 млрд, потраченных на Украину, приносят какой-то успех. Успеха нет и не будет, потому что киевскому режиму нечем доказать этот успех без соответствующих сил», — сказал эксперт в беседе с RT.