Трофеи военнослужащих группировки «Восток»: МО РФ сообщило о захвате немецких танков Leopard и американских БМП Bradley
Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры с трофейной техникой ВСУ на Запорожском направлении.
Военнослужащие подразделений группировки «Восток» осматривают захваченные в бою немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley производства США.
«Некоторые боевые машины — с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», — отметили в пресс-службе Минобороны России.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщал, что российскими военными сорвана попытка ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» также рассказал, что военные киевского режима понесли большие потери на Васильевском и Ореховско-Пологовском направлениях.Также на russian.rt.com Кадры уничтожения российскими бойцами танка Leopard в ходе наступления ВСУ — видео
В пятницу, 9 июня, Владимир Путин заявил о начале украинского наступления в зоне СВО. По его словам, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков и не достигли поставленных задач, но понесли при этом значительные потери. «Я сейчас не буду воспроизводить эти цифры, но они впечатляют», — подчёркивал российский лидер.
С начала наступления ВСУ потеряли, согласно данным Минобороны РФ, 18 танков Leopard.
Во вторник, 6 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об уничтожении восьми танков Leopard, 8 июня стало известно, что ВСУ потеряли ещё три немецких танка, 10 июня в Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырёх танков Leopard, а на следующий день ВСУ лишились 11 танков, в том числе трёх Leopard.
Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, Берлин не может заменить каждый выведенный из строя российскими войсками в зоне СВО танк Leopard. По его словам, война состоит из потерь. При этом Германия намерена нарастить поставки отремонтированных танков Leopard 1A5.
«До конца года их будет более 100», — цитирует его ТАСС.
Комментарий насчёт уязвимости произведённых Германией танков сделал американский миллиардер Илон Маск.
«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — отметил он, подчеркнув, что подобную технику необходимо поставлять в больших объёмах либо не поставлять вообще.
Согласно данным телеканала CNN, сославшегося на аналитический портал Oryx, украинские войска в ходе наступления уже потеряли 16 из 109 БМП Bradley. Это 15% от общего числа бронемашин, поставленных США. При этом всего с февраля 2022 года ВСУ потеряли по меньшей мере 3,6 тыс. единиц боевой техники.
«Запад будет стараться поставлять всё больше и больше техники»
Поставляемая Западом военная техника является основным фактором продолжения военных действий на Украине, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.
«Нет никаких причин думать, что Запад перестанет поставлять Украине технику. Я думаю, что, наоборот, они будут стараться поставлять всё больше и больше. Но эта техника не сможет определить какое-нибудь преимущество для Украины», — заявил собеседник RT.
При этом, комментируя опубликованные Минобороны РФ кадры, он отметил, что поставленная Западом бронетехника при малейшей угрозе бросается на поле боя, машины становятся трофеями российских военных или уничтожаются.
В свою очередь, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что Украина просто превратилась в орудие Запада для войны с Россией, поэтому киевскому режиму поставляют технику, но не в тех объёмах, которые нужны.
«Западная техника, бесспорно, затягивает конфликт. К тому же киевский режим бросает в бой людей без должного обеспечения. Украина не может добиться успеха, несмотря на то что её гонят в шею. А США надо отчитаться перед своим населением, что $40 млрд, потраченных на Украину, приносят какой-то успех. Успеха нет и не будет, потому что киевскому режиму нечем доказать этот успех без соответствующих сил», — сказал эксперт в беседе с RT.