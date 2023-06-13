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Рогов заявил о больших потерях ВСУ на двух направлениях Запорожского фронта

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о больших потерях ВСУ на двух направлениях Запорожского фронта.
Рогов заявил о больших потерях ВСУ на двух направлениях Запорожского фронта
  • РИА Новости

«На Васильевском направлении и на непосредственно Ореховско-Пологовском всё под контролем, там мы отбили все атаки, враг понёс большие потери, и очевидно, что сейчас зализывает раны», — сказал он в эфире телеканала «Соловьёв LIVE». Его слова приводит ТАСС.

По его словам, сейчас ВСУ ведут перегруппировку и подтягивают резервы.

Ранее Рогов сообщил, что на Украине на фоне контрнаступления возник дефицит донорской крови. Он отметил, что, учитывая колоссальные потери ВСУ, в различных областях Украины появились призывы срочно сдавать кровь.

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