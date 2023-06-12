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Рогов сообщил, что на Украине на фоне контрнаступления возник дефицит донорской крови

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Украине на фоне контрнаступления возник дефицит донорской крови.
Рогов сообщил, что на Украине на фоне контрнаступления возник дефицит донорской крови
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, учитывая колоссальные потери ВСУ, в различных областях Украины появились призывы срочно сдавать кровь.

«Очевидно, что сформированного в преддверии наступления ВСУ запаса донорской крови уже не хватает. А это всё подтверждает колоссальные потери украинских войск», — пояснил Рогов.

Как сообщило издание The Wall Street Journal 24 апреля, украинский конфликт стал причиной того, что спрос на оружие в Соединённых Штатах и странах Европы резко возрос, однако вместе с большим количеством заказов оборонные предприятия столкнулись с дефицитом сотрудников.

29 апреля попавший в плен военнослужащий 100-й бригады теробороны армии Украины Владимир Киндюк заявил, что украинское командование приказало экономить патроны на Кременском направлении для того, чтобы сохранить их для контрнаступления.

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