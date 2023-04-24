WSJ: западные оборонные предприятия столкнулись с нехваткой сотрудников
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Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Оборонные компании пытаются конкурировать за работников в сфере, которая и так уже давно не справляется с задачами по набору персонала», — приводит текст публикации РИА Новости.
Один из собеседников газеты назвал «штучным товаром» кандидатов на высококвалифицированные должности в оборонных компаниях.
Ранее заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с RT заявил, что санкции привели к тотальной неконкурентоспособности экономики ЕС.