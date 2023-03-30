Аналитик рассказал, что санкции привели к тотальной неконкурентоспособности экономики ЕС

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о том, что Европа из-за санкций переплачивает в семь раз за газ по сравнению с США.

По мнению аналитика, цифры, которые привёл Сийярто, корректны.

«Более того, в прошлом году Европа также платила за газ больше, чем Китай: примерно в три раза европейский средний импортный чек был выше», — рассказал Гривач.

Как отметил специалист, это свидетельствует о «тотальной неконкурентоспособности» европейской экономики с такой энергетической политикой. Он также подчеркнул, что последствия антироссийских санкций «уже налицо».

Как заявил собеседник RT, в прошлом году ЕС столкнулся с серьёзным дефицитом торгового баланса.

«И это несмотря на то, что стоимость экспорта у них выросла. Но стоимость импорта выросла настолько, что перекрыла значительный профицит предыдущих лет», — заключил он.

Ранее Сийярто заявил, что Европа из-за ошибочных антироссийских санкций переплачивает в семь раз за газ (по сравнению с США) и в три раза за электричество (по сравнению с Китаем).

7 февраля в МИД России заявили, что бойкот российских энергоносителей под нажимом США и вопреки собственным экономическим интересам привёл к подрыву энергетической безопасности ЕС.