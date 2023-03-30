Сийярто: Европа из-за санкций переплачивает в семь раз за газ по сравнению с США

Европа из-за ошибочных антироссийских санкций переплачивает в семь раз за газ (по сравнению с США) и в три раза за электричество (по сравнению с Китаем). Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Одно из последствий ошибочного выбора Брюсселя в том, что европейская конкурентоспособность в драматических масштабах снижается в общемировом отношении. Ведь трудно конкурировать, скажем, с американской экономикой, если мы здесь, в Европе, переплачиваем в семь раз за газ по сравнению с Америкой. И трудно конкурировать с китайской экономикой с тех пор, как Европа, по сравнению с Китаем, в три раза переплачивает за электроэнергию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с газом в Европе. По его словам, спрос в разы превысил предложение, цены стали расти.

7 февраля в МИД России заявили, что бойкот российских энергоносителей под нажимом США и вопреки собственным экономическим интересам привёл к подрыву энергетической безопасности ЕС.