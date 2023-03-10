Узнать больше

Аналитик Юшков высказался о ситуации с газом в Европе

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с газом в Европе.
Аналитик Юшков высказался о ситуации с газом в Европе
  • Gettyimages.ru
  • © nimis69

«Европейцы сами выстраивали такой рынок, чтобы была максимально либеральная модель, чтобы все конкурировали со всеми, они стимулировали развитие этой конкуренции, биржевой торговли. Но они предполагали, что всегда будет рынок покупателя, то есть что всегда предложение будет превышать спрос», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в действительности спрос в разы превысил предложение, и цены стали расти.

«Они рассчитывали, что будет формироваться переизбыток, потому что потребление газа будет снижаться и всегда будет профицит предложения, а потребление будет снижаться за счёт развития возобновляемой энергетики», — отметил Юшков.

Как добавил эксперт, европейская сторона концентрирует внимание на политической ситуации больше, чем на экономической.

Ранее в беседе с ФБА «Экономика сегодня» Юшков выразил мнение, что китайский фактор — один из основных для европейского газового рынка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить