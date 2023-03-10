Аналитик Юшков высказался о ситуации с газом в Европе

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

«Европейцы сами выстраивали такой рынок, чтобы была максимально либеральная модель, чтобы все конкурировали со всеми, они стимулировали развитие этой конкуренции, биржевой торговли. Но они предполагали, что всегда будет рынок покупателя, то есть что всегда предложение будет превышать спрос», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в действительности спрос в разы превысил предложение, и цены стали расти.

«Они рассчитывали, что будет формироваться переизбыток, потому что потребление газа будет снижаться и всегда будет профицит предложения, а потребление будет снижаться за счёт развития возобновляемой энергетики», — отметил Юшков.

Как добавил эксперт, европейская сторона концентрирует внимание на политической ситуации больше, чем на экономической.

Ранее в беседе с ФБА «Экономика сегодня» Юшков выразил мнение, что китайский фактор — один из основных для европейского газового рынка.