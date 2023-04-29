Украинский пленный сообщил, что ВСУ экономят патроны для контрнаступления

Украинское командование приказало экономить патроны на Кременском направлении для того, чтобы сохранить их для контрнаступления, сообщил попавший в плен военнослужащий 100-й бригады теробороны армии Украины Владимир Киндюк.

Его слова приводит РИА Новости.

«И особое внимание было — стрелять только одиночными, чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить», — рассказал военный.

Он объяснил это тем, что украинская армия сталкивается с дефицитом патронов.

Киндюк также рассказал, что сами военные ВСУ не верят, что контрнаступление закончится для украинской армии успехом, поскольку, по его словам, на позициях нет кадровых военных, а только мобилизованные.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет.