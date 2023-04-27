Бывший советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут наступать из-за нехватки оружия и ракет

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки оружия, личного состава и ракет.

Как он сообщил на своём YouTube-канале, все разведки говорят, что Украина не готова к наступлению, понимая, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тыс. человек, а это порядка 25 бригад.

«Надо хотя бы минимум 200 танков, где-то 300—400 БМП, БТР, HIMARS, артиллерии, снарядов... Плюс надо обязательно ракеты, бьющие на 150 км», — сказал Соскин.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

По его словам, после этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительную войну.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверил, что весеннее контрнаступление Вооружённых сил Украины состоится.