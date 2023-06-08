МО: ВСУ потеряли более 350 человек при попытке наступления на Запорожском направлении

ВС Украины потеряли более 350 человек и свыше 30 танков при попытке наступления ночью на Запорожском направлении.

Об этом сообщил командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.

«Потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три (танка. — RT) Leopard, и более десяти боевых машин пехоты», — заявил он.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о результатах ночного боя на Запорожском направлении.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.

Также поражено 28 машин пехоты и 38 бронированных машин.