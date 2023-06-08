МО: ВСУ потеряли более 350 человек при попытке наступления на Запорожском направлении
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Об этом сообщил командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.
«Потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три (танка. — RT) Leopard, и более десяти боевых машин пехоты», — заявил он.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о результатах ночного боя на Запорожском направлении.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.
Также поражено 28 машин пехоты и 38 бронированных машин.