Начальник Генштаба ВС России доложил Путину о результатах боя на Запорожском направлении

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину о результатах ночного боя на Запорожском направлении.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.

«Вчера вечером Верховный главнокомандующий связывался с командующим войсками военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя», — сказал он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.

По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и танков Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.