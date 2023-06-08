Начальник Генштаба ВС России доложил Путину о результатах боя на Запорожском направлении
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Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.
«Вчера вечером Верховный главнокомандующий связывался с командующим войсками военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя», — сказал он.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специально подготовленные для прорыва российской обороны резервы ВСУ не выполнили задачу в Запорожской области.
По его словам, за сутки боёв, которые велись 7 июня, украинские войска потеряли 945 человек и 33 танка.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и танков Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении.