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Российские системы ПВО сбили три украинских ракеты Storm Shadow

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В Минобороны России заявили, что за минувшие сутки российские системы ПВО сбили три украинских ракеты Storm Shadow.
Российские системы ПВО сбили три украинских ракеты Storm Shadow
  • РИА Новости

«За сутки перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении ведомства.

Также средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Кроме того, ВС России ночью нанесли удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что артиллеристы группировки «Восток» не позволяют ВСУ проводить перегруппировку на Запорожском направлении.

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