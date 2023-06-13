Артиллерия ВС России не позволяет ВСУ перегруппировываться на Запорожском направлении
«На запорожском направлении расчётами артиллерийских орудий наносится огневое поражение противнику, который пытается проводить перегруппировку сил», — цитирует РИА Новости Чехова.
По его словам, были уничтожены бронеавтомобиль, пикап и личный состав украинских войск.
Также был сбит беспилотник «Фурия».
Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск «Восток» в районе Времевского выступа решительно отразили три атаки украинских военных с направления Великой Новосёлки (ДНР) и в районе Левадного (Запорожская область).