Артиллерия ВС России не позволяет ВСУ перегруппировываться на Запорожском направлении

Артиллеристы группировки ВС России «Восток» не позволяют украинской армии проводить перегруппировку на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На запорожском направлении расчётами артиллерийских орудий наносится огневое поражение противнику, который пытается проводить перегруппировку сил», — цитирует РИА Новости Чехова.

По его словам, были уничтожены бронеавтомобиль, пикап и личный состав украинских войск.

Также был сбит беспилотник «Фурия».

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск «Восток» в районе Времевского выступа решительно отразили три атаки украинских военных с направления Великой Новосёлки (ДНР) и в районе Левадного (Запорожская область).