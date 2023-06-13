Рогов: ВС России контролируют высоты Времевского выступа
«В районе Времевского выступа идут тяжелейшие бои. Высоты по-прежнему под контролем русской армии», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
По его словам, помимо артиллерии в боевых действиях активно участвует авиация.
Он отметил, что в районе села Урожайное продолжаются бои высокой интенсивности.
Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск «Восток» в районе Времевского выступа решительно отразили три атаки украинских военных с направления Великой Новосёлки (ДНР) и в районе Левадного (Запорожская область).