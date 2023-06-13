Рогов: ВС России контролируют высоты Времевского выступа

Российские войска контролируют высоты Времевского выступа, на данном участке фронта идут тяжёлые бои, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В районе Времевского выступа идут тяжелейшие бои. Высоты по-прежнему под контролем русской армии», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По его словам, помимо артиллерии в боевых действиях активно участвует авиация.

Он отметил, что в районе села Урожайное продолжаются бои высокой интенсивности.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск «Восток» в районе Времевского выступа решительно отразили три атаки украинских военных с направления Великой Новосёлки (ДНР) и в районе Левадного (Запорожская область).