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МО: группировка «Восток» решительно отразила три атаки ВСУ в районе Времевского выступа

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Подразделения российской группировки войск «Восток» в районе Времевского выступа решительно отразили три атаки украинских военных с направления Великой Новосёлки (ДНР) и в районе Левадного (Запорожская область).
МО: группировка «Восток» решительно отразила три атаки ВСУ в районе Времевского выступа
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Обороняющиеся подразделения отвечали противнику огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

«Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины», — говорится в сводке.

Минобороны ранее сообщило, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

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