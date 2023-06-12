МО: группировка «Восток» решительно отразила три атаки ВСУ в районе Времевского выступа
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Обороняющиеся подразделения отвечали противнику огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.
«Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины», — говорится в сводке.
Минобороны ранее сообщило, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.