МО: группировка «Восток» решительно отразила три атаки ВСУ в районе Времевского выступа

Подразделения российской группировки войск «Восток» в районе Времевского выступа решительно отразили три атаки украинских военных с направления Великой Новосёлки (ДНР) и в районе Левадного (Запорожская область).

РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России. Обороняющиеся подразделения отвечали противнику огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. «Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины», — говорится в сводке. Минобороны ранее сообщило, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.