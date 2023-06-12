Рогов: длина линии фронта в Запорожской области составляет свыше 150 км
- РИА Новости
Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На сегодня длина Запорожского фронта составляет свыше 150 км», — цитирует его РИА Новости.
Рогов заявил, что ВС России выстроили ряд линий глубокоэшелонированной обороны.
Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск «Восток» в районе Времевского выступа решительно отразили три атаки украинских военных с направления Великой Новосёлки (ДНР) и в районе Левадного (Запорожская область).