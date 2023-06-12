«Объекты поражены, цель достигнута»: ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов ВСУ

Вооружённые силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ, сообщили в Минобороны, подчеркнув, что все назначенные объекты поражены. При этом в ДНР и Харьковской области уничтожены склады боеприпасов украинских войск, а в Днепропетровской области — радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, подразделения группировок войск «Восток» и «Юг» отразили атаки бригад ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях.

В ночь на 12 июня Вооружённые силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорится в сводке.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.

При этом уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Гай (Днепропетровская область), склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ возле н. п. Глубокое (Харьковская область) и склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Торское (ДНР).

Вдобавок был поражён командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ неподалёку от Великой Новосёлки (ДНР).

Как отметили в МО РФ, возле Григоровки (ДНР) была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, ещё одну украинскую ДРГ уничтожили неподалёку от Розовки (ЛНР).

Средства ПВО за сутки перехватили одну украинскую тактическую ракету «Точка-У» и уничтожили восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Обстановка на направлениях СВО

В Минобороны РФ также рассказали о ситуации на линии соприкосновения, в частности, отметив продолжающиеся попытки наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Так, в районе Времевского выступа в результате оборонительных действий подразделений группировки войск «Восток», огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки ВСУ с направления Великой Новосёлки (ДНР) и в районе н. п. Левадное (Запорожская область). Как указали в ведомстве, потери противника составили свыше 120 солдат, два танка, а также три боевые бронированные машины.

Кроме того, были поражены живая сила и техника 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах Пречистовки, Великой Новосёлки, Нескучного (ДНР).

На Запорожском направлении авиация и артиллерия поразили подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ вблизи Новоданиловки (Запорожская область).

По данным МО РФ, в течение суток на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены до 250 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении уничтожены до 15 солдат ВСУ, один автомобиль, а также гаубица Д-30.

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Наиболее активные боевые действия на Донецком направлении велись в районах Марьинки и Авдеевки (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Южная группировка войск успешно отразила две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении н. п. Первомайское и северной окраины Марьинки (ДНР). В ходе боёв были уничтожены до 140 украинских военных, боевая бронемашина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах н. п. Новомлынск, Масютовка, Кисловка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Потери противника — свыше 35 человек, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах н. п. Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского Лесничества.

По данным МО, за сутки на этом направлении уничтожены более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.