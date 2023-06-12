На Соледаро-Артёмовском направлении: подразделения ВС РФ отразили атаку штурмовой группы украинских войск

Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Также на Лисичанском направлении сорвана попытка украинских сил провести разведку боем. На Краснолиманском направлении 67-я механизированная бригада ВСУ понесла значительные потери в личном составе и технике после удара армейской авиации группировки войск «Центр».

Подразделения Южной группировки войск сорвали попытку ВСУ провести разведку боем на Лисичанском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Также успешно отражена атака штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении», — сказал он.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены огневые позиции 120-мм миномётов украинских войск около населённых пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба.

Также нанесён удар миномётом «Тюльпан» по пункту хранения боекомплекта и оборонительным позициям около Белогоровки и по месту укрытия живой силы подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ около Дружбы.

«В районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов противника. На позициях войск киевского режима в районе населённого пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты и пикап», — добавил Астафьев.

Расчётами зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ» сбит украинский беспилотник «Лелека-100» на Авдеевском направлении и БПЛА «Фурия» на Марьинском направлении.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева

«Центр»

На Краснолиманском направлении армейская авиация группировки войск «Центр» нанесла удар по выдвинувшимся на БМП военнослужащим 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского Лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Противник понёс значительные потери в личном составе и технике», — сказал он.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристами уничтожены украинская гаубица Д-30, три позиции 120-мм миномётов и автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ. При этом экипажем тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожен опорный пункт противника.

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Комплексом ПВО сбиты реактивные снаряды РСЗО HIMARS и БПЛА «Лелека-100».

«Запад»

На Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск «Запад» нанёс ракетно-бомбовый удар по сосредоточению вооружений, военной спецтехники из состава 4-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Петропавловка, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Расчёт САУ «Мста-С» под командованием младшего сержанта Виталия Петрова с применением высокоточного боеприпаса «Краснополь» уничтожил БТР противника в районе н. п. Синьковка. При этом огнём из САУ «Мста-С» под командованием младшего сержанта Александра Чуйко уничтожено артиллерийское орудие американского производства М777.

Также расчётом противотанкового ракетного комплекса группы спецназначения уничтожен пикап украинских националистов.

ДНР

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ сконцентрировали достаточно серьёзные силы (личный состав и военную технику) на Донецком направлении.

«Наиболее активные и горячие сейчас — угледарский и авдеевский участки. Сейчас они рассматривают перспективным именно Донецкое направление», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что все атаки украинских войск купируются силами ВС РФ.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Юг» в течение суток успешно отразила восемь атак подразделений четырёх бригад ВСУ. В результате были уничтожены до 310 украинских военных, склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б» и гаубица Д-30.

Первый добровольческий контракт с МО РФ

Минобороны РФ и добровольческий отряд «Ахмат», который был подготовлен Российским университетом специального назначения, подписали первый контракт, определяющий деятельность добровольческих подразделений в зоне СВО.

Документом определяется правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений «Ахмат» в зоне СВО, распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.

Как отметил заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Алексей Ким, приказ позволит повысить эффективность применения добровольческих формирований.

«Надеюсь, в дальнейшем, глядя на наш первый опыт, остальные добровольческие отряды также подпишут такие контракты», — добавил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, по которому до 1 июля добровольческие отряды должны подписать с Минобороны РФ контракт, чтобы получить необходимый правовой статус и обеспечение.