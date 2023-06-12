Авиация ВС России нанесла поражение бригаде ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом информирует ТАСС.
«Ударом армейской авиации группировки войск «Центр» противник понёс значительные потери в личном составе и технике», — говорится в сообщении.
Савчук отметил, что российскими артиллеристами также были уничтожены украинская гаубица Д-30, три позиции 120-мм миномётов и автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ.
Ранее ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении.
Также Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ при попытке атаки на корабль «Приазовье».