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Авиация ВС России нанесла поражение бригаде ВСУ на Краснолиманском направлении

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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российская авиация нанесла удар по выдвинувшимся на БМП военнослужащим 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Об этом информирует ТАСС.

«Ударом армейской авиации группировки войск «Центр» противник понёс значительные потери в личном составе и технике», — говорится в сообщении.

Савчук отметил, что российскими артиллеристами также были уничтожены украинская гаубица Д-30, три позиции 120-мм миномётов и автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ.

Ранее ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении.

Также Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ при попытке атаки на корабль «Приазовье».

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