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ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении

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Группировка ВС России «Юг» отразила атаку украинских войск на Соледаро-Артёмовском направлении.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он отметил, что российскими войсками также была сорвана попытка ВСУ провести разведку боем на Лисичанском направлении.

«Артиллерией группировки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника в районе населённых пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба», — добавил Астафьев.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ при попытке атаки на корабль «Приазовье».

Также сообщалось, что войска России нанесли удар по пункту управления 47-й мехбригады ВСУ в районе Орехова

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