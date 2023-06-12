ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении
Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Он отметил, что российскими войсками также была сорвана попытка ВСУ провести разведку боем на Лисичанском направлении.
«Артиллерией группировки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника в районе населённых пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба», — добавил Астафьев.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ при попытке атаки на корабль «Приазовье».
Также сообщалось, что войска России нанесли удар по пункту управления 47-й мехбригады ВСУ в районе Орехова