Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ при попытке атаки на корабль «Приазовье»
Российское Министерство обороны показало видео уничтожения безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины, пытавшихся атаковать российский корабль «Приазовье» в Чёрном море.
ВСУ пытались атаковать корабль Черноморского флота с помощью шести беспилотных катеров.
Все украинские катера были уничтожены, пострадавших нет. Корабль «Приазовье» повреждений не получил и продолжает выполнение задач.
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