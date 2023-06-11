Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ при попытке атаки на корабль «Приазовье»

Российское Министерство обороны показало видео уничтожения безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины, пытавшихся атаковать российский корабль «Приазовье» в Чёрном море.

ВСУ пытались атаковать корабль Черноморского флота с помощью шести беспилотных катеров.

Все украинские катера были уничтожены, пострадавших нет. Корабль «Приазовье» повреждений не получил и продолжает выполнение задач.