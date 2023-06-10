Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях

До 1 июля с Минобороны России подпишут контракты добровольческие отряды, чтобы получить необходимый правовой статус и организовать обеспечение.

«Министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определён порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что документ даёт право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты, контракты с добровольческими отрядами или с Минобороны.

Это распространяет на таких военнослужащих и членов их семей установленные государством меры соцзащиты и поддержки.

В российские вооружённые силы на военную службу по контракту с начала июня принято более 13,5 тыс. человек.

По данным Минобороны, добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.