Шойгу подписал приказ о порядке прохождения службы в добровольческих организациях
- РИА Новости
«Министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определён порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что документ даёт право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты, контракты с добровольческими отрядами или с Минобороны.
Это распространяет на таких военнослужащих и членов их семей установленные государством меры соцзащиты и поддержки.
В российские вооружённые силы на военную службу по контракту с начала июня принято более 13,5 тыс. человек.
По данным Минобороны, добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.