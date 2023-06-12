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Гагин: ВСУ сконцентрировали группировки для удара на Донецком направлении

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска сконцентрировали группировки в районах Угледара и Авдеевки с перспективой удара на этих направлениях.

Об этом информирует ТАСС.

«ВСУ сконцентрировали достаточно серьёзные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении», — сказал Гагин.

При этом он уточнил, что все атаки со стороны украинских войск «купируются» силами России.

Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни НАТО.

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