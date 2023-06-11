Херш: контрнаступление ВСУ не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни НАТО
- AP
Об этом он сказал в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.
«Это не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определённо, для администрации Джо Байдена», — заявил он.
Журналист добавил, что некоторые эксперты охарактеризовали попытку контрнаступления ВСУ как заранее обречённую на провал.
9 июня президент России Владимир Путин заявил, что все предпринимаемые Киевом попытки контрнаступления проваливаются.
За последние дни Россия наблюдает значительные потери у Вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель, сообщил он.