Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни НАТО.

Об этом он сказал в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.

«Это не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определённо, для администрации Джо Байдена», — заявил он.

Журналист добавил, что некоторые эксперты охарактеризовали попытку контрнаступления ВСУ как заранее обречённую на провал.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что все предпринимаемые Киевом попытки контрнаступления проваливаются.

За последние дни Россия наблюдает значительные потери у Вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель, сообщил он.