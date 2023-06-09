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Кирби на фоне сообщений о потерях ВСУ пообещал дальнейшую помощь Украине от США

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Американская администрация будет продолжать поддерживать Украину, чтобы в ближайшие недели и месяцы украинские военные добились успеха, заявил в эфире CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби на фоне сообщений о потерях ВСУ пообещал дальнейшую помощь Украине от США
  • © AP Photo / Susan Walsh

Так он прокомментировал сообщения о потерях Украины при попытках наступления.

«Я предоставлю самим украинцам говорить про их наступательные операции. Мы не будем этого делать. Но, очевидно, на восточном фланге на Украине активизировались бои, от Донбасса на юг. Между двумя силами происходит контакт, происходят бои, есть потери. Не давая оценок тому, что они делают, и не выступая от их имени, мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить их всеми необходимыми ресурсами, возможностями и подготовкой, чтобы они добились успеха в ближайшие недели и месяцы», — цитирует его ТАСС.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что все предпринимаемые Киевом попытки контрнаступления проваливаются.

За последние дни Россия наблюдает значительные потери у вооружённых сил Украины, превышающие «классический» показатель, сообщил он.

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