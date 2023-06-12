РИА Новости: украинские теробороновцы бывают пьяными на передовой и воюют без инициативы
Об этом РИА Новости рассказал боец российской 1-й танковой армии с позывным «Джокер».
«У теробороновцев нет желания воевать, и они делают это под чутким давлением», — сказал российский военный.
По его словам, наблюдатели часто замечают у противника пьяную стрельбу, а также пьяный личный состав.
«Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассерами в никуда, просто в воздух. Ну и шатающихся людей», — добавил боец.
Ранее сообщалось, что мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС России неактивированные мины с посланиями.