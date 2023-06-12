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РИА Новости: украинские теробороновцы бывают пьяными на передовой и воюют без инициативы

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Представители украинской теробороны бывают пьяными на передовых позициях в Донбассе и воюют без инициативы.

Об этом РИА Новости рассказал боец российской 1-й танковой армии с позывным «Джокер».

«У теробороновцев нет желания воевать, и они делают это под чутким давлением», — сказал российский военный.

По его словам, наблюдатели часто замечают у противника пьяную стрельбу, а также пьяный личный состав.

«Пьяные оры, возгласы, потом стрельба трассерами в никуда, просто в воздух. Ну и шатающихся людей», — добавил боец.

Ранее сообщалось, что мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС России неактивированные мины с посланиями.

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