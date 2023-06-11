ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС России неактивированные мины с посланиями

Начальник инженерной службы полка группировки «Юг» Вооружённых сил России с позывным Кирпич заявил, что российские сапёры находят на Донецком направлении мины, которые инженеры ВСУ из числа мобилизованных не активируют или активируют не до конца, оставляя на них различные послания.

Об этом информирует ТАСС.

Как сообщил российский военный, послания на минах содержат разную информацию: от желания примириться до нацистской символики.

При этом он рассказал, что однажды им попалась мина с неснятой верхней чекой.

«Сзади на русском языке было написано: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой», — отметил военный.

При этом он добавил, что также встречаются мины с оскорблениями, угрозами или нацистской символикой.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Южно-Донецком направлении массово используют зарубежные мины.

Также поступала информация, что российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ.