ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС России неактивированные мины с посланиями
Об этом информирует ТАСС.
Как сообщил российский военный, послания на минах содержат разную информацию: от желания примириться до нацистской символики.
При этом он рассказал, что однажды им попалась мина с неснятой верхней чекой.
«Сзади на русском языке было написано: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой», — отметил военный.
При этом он добавил, что также встречаются мины с оскорблениями, угрозами или нацистской символикой.
Ранее сообщалось, что ВСУ на Южно-Донецком направлении массово используют зарубежные мины.
Также поступала информация, что российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ.