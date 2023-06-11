РИА Новости: российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ

Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона «Спарта» поразили на Донецком направлении несколько полевых казарм ВСУ.

Об этом информирует РИА Новости.

«На Тоненьком и Северном, которые на северных окраинах Донецка, они уже у нас так не гуляют. Теперь перенесли огонь подальше», — сказал российский военный.

Отмечается, что ВСУ обустроили полевые казармы в нескольких домах в населённом пункте Первомайское.

По ним расчёты гаубиц Д-30 нанесли удары снарядами калибра 122 мм.

Ранее сообщалось, что ВС России успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении.

Также артиллерия группировки «Запад» сорвала попытку переброски резерва украинских войск.