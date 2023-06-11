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РИА Новости: российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ

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Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона «Спарта» поразили на Донецком направлении несколько полевых казарм ВСУ.

Об этом информирует РИА Новости.

«На Тоненьком и Северном, которые на северных окраинах Донецка, они уже у нас так не гуляют. Теперь перенесли огонь подальше», — сказал российский военный.

Отмечается, что ВСУ обустроили полевые казармы в нескольких домах в населённом пункте Первомайское.

По ним расчёты гаубиц Д-30 нанесли удары снарядами калибра 122 мм.

Ранее сообщалось, что ВС России успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении.

Также артиллерия группировки «Запад» сорвала попытку переброски резерва украинских войск.

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