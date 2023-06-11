РИА Новости: российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ
Об этом информирует РИА Новости.
«На Тоненьком и Северном, которые на северных окраинах Донецка, они уже у нас так не гуляют. Теперь перенесли огонь подальше», — сказал российский военный.
Отмечается, что ВСУ обустроили полевые казармы в нескольких домах в населённом пункте Первомайское.
По ним расчёты гаубиц Д-30 нанесли удары снарядами калибра 122 мм.
Ранее сообщалось, что ВС России успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении.
Также артиллерия группировки «Запад» сорвала попытку переброски резерва украинских войск.